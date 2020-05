O primeiro estudo serológico realizado em Portugal detetou um número de infetados 14 vezes superior ao que apontam os testes convencionais.

A experiência-piloto do Centro de Biomedicina do Algarve e da Fundação Champalimaud decorreu em Loulé. Das 1.235 pessoas testadas, mais de 30 tiveram contacto com o vírus, sem o saber.



