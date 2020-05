Presidente da China liga a Marcelo e assegura entrega de ventiladores em atraso

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu esta quinta-feira um telefonema do Presidente da China, para uma conversa focada na pandemia do novo coronavírus, descoberto no final do ano passado na cidade chinesa de Wuhan.

Xi Jinping, que esteve em 2018 em Portugal, ligou ao Presidente da República para falar sobre a evolução da pandemia nos dois países e das consequências económicas que se antecipam.

Através de uma nota na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa faz saber que aproveitou a ocasião para sublinhar a importância da coordenação internacional e a necessidade de atuar de forma efetiva.

Em concreto, quis agradecer a forma como Portugal tem recebido material hospitalar produzido na China, mas pediu a intervenção de Xi Jinping face ao atraso na entrega de ventiladores, encomendados e pagos por Portugal.

Marcelo refere que o Presidente chinês assegurou que tudo iria fazer para mais rápida resolução do assunto.

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO AS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19