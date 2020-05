SC Braga doa ventiladores e material de proteção ao hospital da cidade 

O Sporting Clube de Braga vai doar ventiladores e material de proteção individual ao hospital da cidade, para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus.

A ação do clube contou também com a participação do plantel principal de futebol.

Ao todo, vão ser doados 10 ventiladores, 17.000 máscaras e 500 fatos de proteção. A entrega simbólica é feita na sexta-feira de manhã, no Hospital de Braga.

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO AS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19