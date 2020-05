CDS quer "acerto de contas" como medida económica

É uma das propostas que o CDS tem para a retoma económica do país: uma forma dos contribuintes - famílias e empresas - a quem o Estado tem dívidas poderem abater esses valores nos impostos e, assim, existir o que Francisco Rodrigues dos Santos considera uma relação mais justa.

Num vídeo divulgado esta sexta-feira, o presidente do CDS critica o facto do Estado ser um "mau pagador e bom cobrador", sugerindo a criação de um mecanismo de "compensação de créditos".

No fundo, seria um acerto de contas, sem "custos para as pessoas e as empresas" e que resolveria problemas de liquidez de famílias que perderam rendimentos e empresas com quebras de tesouraria "nos casos em que as pessoas e as empresas são credoras do Estado e, ao mesmo tempo, devedoras de algum imposto, contribuição ou taxa".

"Como pode o Governo pedir dinheiro a tempo e horas a quem o Estado está a dever dinheiro há dias, meses ou anos? Se o Estado deve dinheiro, essa dívida deve servir para pagar impostos e contribuições", disse o líder do CDS.

Entre as medidas centristas para a economia, consta ainda um ajuste nas tabelas de retenção na fonte do IRS e a eliminação do Pagamento por Conta, Pagamento Especial por Conta e Pagamento Adicional por Conta de IRC e IRS em 2020.

