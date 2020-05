Detido em Espanha suspeito de planear ataque terrorista

A polícia espanhola anunciou esta sexta-feira a detenção de um cidadão marroquino suspeito de planear um ataque terrorista durante a atual crise da covid-19 em nome do grupo 'jihadista' Daesh.

A Guarda Civil espanhola (correspondente à GNR) revelou que a detenção que teve lugar em Barcelona, capital da região da Catalunha, e que teve a ajuda do FBI (polícia federal dos Estados Unidos) e das forças de segurança do Reino de Marrocos.

Esta força de segurança espanhola acrescentou que estava a vigiar o suspeito há quatro anos, mas que o seu "processo de radicalização" tinha sido acelerado recentemente, durante o confinamento social em Espanha, que começou em 15 de março, para controlar o surto da covid-19.

Os investigadores suspeitavam que o homem detido tinha sido influenciado pelos apelos feitos pelo Daesh para que os seus seguidores levassem a cabo ataques nos seus países de residência.

A Guarda Civil afirmou que o suspeito tinha feito "declarações públicas" da sua lealdade à organização 'jihadista' e do seu ódio aos países ocidentais nas redes sociais.

Os investigadores temiam que ele estivesse a planear um ataque, talvez com uma faca ou com um veículo, em Barcelona, depois de o terem observado a quebrar as regras de confinamento do novo coronavírus para se deslocar pela cidade, possivelmente à procura de um alvo.

Desde que o alerta antiterrorista aumentou para o nível quatro em Espanha, em 26 de junho de 2015, a Guarda Civil reforçou os mecanismos e a investigação de ameaças terroristas, especialmente em pessoas envolvidas em processos de radicalização que podiam levar à sua deslocação para zona de conflitos armados ou à prática de atentados nos seus países de residência.

Este reforço também foi intensificado desde a declaração do estado de emergência em 14 de março último, perante a possibilidade do Daesh, ou outra organização terrorista, poder tirar partido do cenário sanitário para multiplicar os efeitos de um atentado.

Os números do coronavírus

A Espanha é um dos países mais atingidos pela covid-19, que a nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, já provocou cerca de 267 mil mortos e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

O país registou, nas últimas 24 horas, 229 mortes devido à pandemia de covid-19, uma ligeira subida em relação aos 213 de quinta-feira, havendo até agora um total de 26.299 óbitos, segundo as autoridades sanitárias.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 1.095 novos casos positivos, um número que apesar de superior ao de quinta-feira, mantém a tendência de redução dos últimos dias, elevando para 222.857 o total de infetados confirmados pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do vírus.