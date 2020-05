A Estrutura de Monitorização da Situação de Calamidade esteve esta sexta-feira reunida pela primeira vez e o balanço é positivo.

O ministro da Administração Interna pede para que os portugueses mantenham as regras, uma vez que no próximo fim de semana não há proibição de circulação, mas há um dever geral de recolhimento e, por isso, as autoridades vão continuar atentas.

As zonas costeiras e de passeio poderão ter os acessos encerrados.