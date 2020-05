Ministério dá resposta às dúvidas dos diretores escolares

Os alunos do 11.º ano vão ter aulas presenciais apenas a 4 das 7 disciplinas. Os do 12.º ano terão apenas 2 disciplinas em regime presencial. O esclarecimento quanto ao número de alunos que regressa às aulas foi feito pelo Ministério da Educação depois das dúvidas colocadas pelos diretores quando receberam as regras de reabertura para 18 de maio.