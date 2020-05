Plantel do Benfica sem limitações no regresso aos trabalhos

O plantel do futebol profissional do Benfica está sem limitações físicas, com todos os jogadores recuperados, segundo o boletim clínico divulgado esta sexta-feira, no regresso aos trabalhos no Benfica Campus, no Seixal.

Antes de a competição parar devido à pandemia, em março, o último boletim clínico contava com cinco atletas lesionados - agora, André Almeida, Gabriel, Jardel, Seferovic e Ivan Zlobin estão recuperados dos problemas que tinham.

Divididos em quatro grupos, o Benfica trabalhou no ginásio do Seixal respeitando todas as normas sanitárias impostas pela pandemia de covid-19.

A I Liga, liderada pelo FC Porto com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica e que foi suspensa em 12 de março, após 24 jornadas, vai regressar a partir de 30 e 31 de maio, assim como a final da Taça de Portugal, entre 'dragões' e 'águias'.