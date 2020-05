Canceladas etapas da Volta a Espanha em bicicleta que passavam por Portugal

As etapas da Volta a Espanha em bicicleta que iam passar por Portugal foram canceladas, anunciaram hoje as autarquias, explicando que a decisão se deve à “imprevisibilidade da pandemia” da covid-19 e às alterações impostas pelo calendário.

“As autarquias de Porto, Matosinhos e Viseu e a Unipublic, a organizadora da La Vuelta 2020, anunciam que, atendendo à imprevisibilidade da pandemia da covid-19 e às alterações impostas pelo calendário internacional de ciclismo, está cancelada a vinda da Volta a Espanha a Portugal”, referem as autarquias em comunicado.

Assim, não se realizará em Portugal a etapa cuja chegada estava prevista para o Porto e Matosinhos, nem a etapa que se iria iniciar em Viseu.

“Para as três cidades e para a Unipublic, só faria sentido a La Vuelta visitar Portugal num clima de festa e segurança que não será possível garantir em 2020”, acrescenta.

A etapa com chegada ao Porto, tinha o seu início em Mós, na Galiza, enquanto a etapa seguinte partia de Viseu para Ciudad Rodrigo, em Salamanca.

Fica assim adiado o regresso da Vuelta a território português, depois de ter começado em Lisboa em 1997, com uma ligação ao Autódromo do Estoril. Seguiu-se a ligação de Évora a Vilamoura, com a despedida de Portugal a acontecer na terceira etapa, que começou em Loulé e terminou em Huelva, já em Espanha.

A organização da Volta a Espanha confirmou que chegou a acordo com as autarquias e que a edição deste ano da competição não vai passar por Portugal.

“Isto significa que a 15.ª etapa, que tinha o seu fim entre o Porto e Matosinhos, bem como a 16.ª etapa, com a sua partida de Viseu, vão ter os seus itinerários alterados. As alternativas para substituir Porto, Matosinhos e Viseu já foram aprovadas”, explica a organização, salientando que as novas etapas serão anunciadas nas próximas semanas.

A edição de 2020 da Volta a Espanha já tinha sido encurtada para 18 etapas, depois de ter sido cancelada a partida dos Países Baixos, devido à pandemia de covid-19, bem como outras duas etapas, em Utrecht e Brabante do Norte.

O evento de 18 etapas estava previsto para decorrer de 14 de agosto a 6 de setembro, contudo, devido à pandemia foi alterado, como todo o calendário internacional, disputando-se agora entre 20 de outubro a 08 de novembro, com partida do País Basco.

271 mil mortos e 3,8 milhões de infetados no mundo

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 271 mil mortos e infetou quase 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.

Portugal registava na sexta-feira 1.114 mortes relacionadas com a covid-19, mais nove do que na quinta-feira ( 1.105) e 27.268 infetados (mais 553).

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (27268), os dados da Direção Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 533 casos do que na quinta-feira (26.715).

O número de casos recuperados subiu de 2.258 para 2.422, mais 164 do que quinta-feira.

Há 842 doentes internados, 127 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.