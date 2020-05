Novos casos e mortes devido à Covid-19 recuam na Bélgica

A Bélgica registou nas últimas 24 horas um recuo do número de novos casos de covid-19 para os 585, apresentando um total de 52.596 casos de contágio, e também no de mortes no país, segundo dados hoje publicados.



De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, nas últimas 24 horas o número de novas contaminações pelo coronavírus recuou para 585, menos 16 do que os 591 de na sexta-feira, dia em que tinham já descido face à véspera.

Por outro lado, nas últimas 24 horas foram registadas 76 mortes, uma descida face às 107 da véspera, com a Bélgica a totalizar agora 8.581 óbitos por covid-19.

Segundo os dados de hoje, nas últimas 24 horas, foram hospitalizadas 76 pessoas (108 na sexta-feira), num total de 16.137, e 210 tiveram alta (221 na véspera), o que perfaz 13.411.

O pico de mortes por covid-19 aconteceu na semana de 06 a 12 de abril, ao fim de quatro semanas de confinamento na Bélgica, com o número máximo de 340 óbitos a ser registado no domingo 12 de abril.

Desde o início de março, foram feitos 302.392 testes em laboratórios.

A Bélgica está em sétimo lugar na lista de países da Europa com maior número de casos desde o primeiro registo - Espanha é o primeiro - e ocupa o quinto lugar em relação ao número de óbitos, sendo o Reino Unido, seguido pela Itália os países com o maior número de mortes.

271 mil mortos e 3,8 milhões de infetados no mundo

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 271 mil mortos e infetou quase 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.

Portugal registava na sexta-feira 1.114 mortes relacionadas com a covid-19, mais nove do que na quinta-feira ( 1.105) e 27.268 infetados (mais 553).

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (27268), os dados da Direção Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 533 casos do que na quinta-feira (26.715).

O número de casos recuperados subiu de 2.258 para 2.422, mais 164 do que quinta-feira.

Há 842 doentes internados, 127 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.