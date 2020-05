Brasil é o 6.º país do mundo com mais mortes devido à covid-19

No Brasil já morreram mais de 10 mil pessoas por causa da covid-19. É o sexto país do mundo com mais mortes pela doença.

Nas últimas 24 horas morreram mais de 700 pessoas. Enquanto Jair Bolsonaro continua a desvalorizar o vírus, os apoiantes do Presidente manifestam-se contra o Congresso e o Supremo Tribunal.