A covid-19 está a ser especialmente dramática no universo dos trabalhadores precários. De acordo com um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública, os agregados familiares com rendimentos inferiores a 1.000 euros são os mais penalizados.

Em abril foram registados mais 75 mil desempregados do que no mesmo mês do ano passado.

Hoje fazemos uma viagem pelo universo da precariedade. Cinco histórias de vida, cinco histórias de desespero.