Cuidados nas viagens de autocarro para o estrangeiro

Com o levantamento progressivo de restrições, voltam também a fazer-se transportes de autocarro para o estrangeiro. Para garantir a segurança dos passageiros, a lotação das viaturas foi reduzida a um terço. A SIC acompanhou de perto o embarque de trabalhadores para a França e Suíça para perceber os cuidados a ter numa viagem de 20 horas.

Para começar, são verificados os contratos de trabalho para garantir que todos passam no controlo das fronteiras.



O uso de máscaras é obrigatório, bem como desinfetar as mãos sempre que se entra e sai da viatura.

Só vai uma pessoa em cada banco, alternadas, e tudo está sinalizado.



Para evitar as saídas ao máximo, as idas à casa de banho serão feitas no autocarro, onde há também um serviço de take away de comidas e bebidas.

