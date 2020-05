Itália não passará o verão em quarentena, promete primeiro-ministro

Itália não passará este verão em quarentena, por causa da pandemia de covid-19, e os italianos poderão ir para as praias e montanhas, anunciou hoje o primeiro-ministro, Giuseppe Conte.

Itália iniciou a sua fase de desconfinamento na passada segunda-feira, com a reabertura de algumas atividades, depois de ter sido um dos países europeus mais afetado pela pandemia de covid-19, tendo registado até agora mais de 200.000 casos de contaminação e mais de 30.000 mortes.

“Seria bom que os italianos passassem as suas férias em Itália, mesmo que tenhamos de o fazer de maneira diferente, com regras e precauções. Aguardamos a evolução do quadro epidemiológico para fornecer indicações precisas sobre datas e horários”, explicou o primeiro-ministro.