Ministro da Defesa elogia tripulação do navio-escola Sagres

O navio-escola Sagres chegou esta manhã a Lisboa, depois de interrompida a viagem de celebração dos 500 anos da circum-navegação de Fernão de Magalhães e a tripulação foi recebida pelo ministro da Defesa.

João Gomes Cravinho elogiou o trabalho da tripulação durante os quatro meses de viagem e deixou uma mensagem de orgulho e esperança.



A embarcação partiu de Lisboa a 5 de janeiro e estava previsto que passasse por 19 países e que fosse a Casa de Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

No entanto, a pandemia da Covid-19 obrigou ao cancelamento da viagem a 24 de março. O navio estava perto da Cidade do Cabo, na África do Sul, quando recebeu a ordem de regresso.