O grande Little Richard

Little Richard influenciou nomes como Elvis Presley, Prince ou Elvis Costello. Teve bandas como os Queen ou os Deep Purple a fazerem covers das suas músicas. Foi intitulado de "arquiteto do rock and roll" e mostrou que a América podia seguir unida, independentemente da cor da pele.

Estas são algumas das características do músico que morreu este sábado, aos 87 anos, depois de uma longa luta contra o cancro.