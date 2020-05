Rússia ultrapassa 200 mil casos e é o maior foco de Covid-19 na Europa

A Rússia ultrapassou a marca de 200.000 casos confirmados de covid-19, com um elevado número de contágios diários, o que a torna o país mais afetado da Europa na última semana.

A Rússia registou hoje 11.012 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, elevando para 209.688 o total desde o início da pandemia, disseram as autoridades russas.

O número de mortes na Rússia permanece relativamente baixo, em 1.195, segundo as estatísticas hoje divulgadas pelas autoridades, enquanto o número de novos casos positivos continua acima dos 10.000 pelo sétimo dia consecutivo.

As autoridades russas dizem que o aumento no número de casos, ao longo da semana passada, é explicado pela multiplicação de testes realizados - 5,4 milhões de acordo com a contagem de hoje - e não por uma aceleração da propagação, o que pode explicar a baixa mortalidade.

O objetivo da triagem em massa é rastrear casos assintomáticos ou leves de covid-19, que não são necessariamente contados em outros países, devido à falta de acesso a testes.

Mas alguns especialistas na Rússia duvidam desta versão oficial e da veracidade das estatísticas de mortalidade.

Michael Ryan, diretor executivo de emergências em saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS), disse na sexta-feira que “a Rússia provavelmente está a passar por uma epidemia tardia”.

Moscovo, o maior foco da epidemia na Rússia e na Europa, estendeu o confinamento até final de maio, permitindo que apenas algumas atividades reabram.

Este sábado, o mundo ultrapassou 4 milhões de pessoas infetadas pelo novo coronavírus.

São os números oficiais, registados pelas autoridades sanitárias de 212 países.

Mas os peritos advertem que os dados reais são, seguramente, muito superiores.

Os Estados Unidos continuam a ser, de longe, a nação mais atingida com mais de 1 milhão e 300 mil casos de Covid-19.

Mas o México e a Rússia são os países onde a infeção cresce mais depressa, neste momento.

Portugal regista este sábado 1,126 mortes relacionadas com a covid-19, mais 12 do que na sexta-feira (1.114) e 27.406 infetados, mais 138 que na sexta-feira (27.268), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

Trata-se de uma redução no número de novos casos de infeção no pais. Em 24 horas foram registados mais 138 casos. O numero total subiu assim para 27.406, uma subida de apenas 0,5%, uma evoluçao que fica bem abaixo das registadas nos ultimos dias.

Mas o número de mortes continua a subir: em 24 horas a pandemia fez mais 12 vítimas mortais - um aumento de 1,1%.