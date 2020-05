Taxa de contágio na Alemanha volta a subir para 1,1

A taxa de contágio na Alemanha voltou a subir para 1,1, o que significa que cada pessoa com covid-19 contagia cerca de 1,1 pessoas, de acordo com informação revelada pelo Instituto Robert Koch (RKI) relativa aos últimos dias.



Este valor, considerado fundamental pelas autoridades para atenuar as medidas de contenção no país, chegou a ser de 0,65 na quinta-feira. Ainda assim, e depois de registar durante vários dias mais de 1.000 novos casos, hoje o RKI regista um abrandamento desta subida com 667 infeções nas últimas 24 horas.

No total, a Alemanha calcula agora 169.218 casos diagnosticados e 7.395 vítimas mortais, com um aumento de 26 óbitos em relação ao dia anterior.

O número aproximado de pessoas consideradas curadas é agora de 144.400, com um crescimento estimado de 1.100.

Este sábado, milhares de manifestantes contra as medidas de distanciamento social impostas pelo governo concentraram-se em várias cidades alemãs. Em Estugarda, Berlim, Frankfurt e Munique a polícia foi obrigada a deter vários cidadãos.

Também na cidade de Dortmund, uma equipa de jornalistas foi atacada por um grupo considerado de extrema-direita. Na capital, uma centena de polícias prendeu cerca de 30 pessoas por não cumprirem o distanciamento obrigatório.

Em Munique, foi autorizada uma manifestação de 80 pessoas, mas, na Marienplatz, acabaram por concentrar-se mais de 3 mil.

Este sábado, o mundo ultrapassou 4 milhões de pessoas infetadas pelo novo coronavírus.

São os números oficiais, registados pelas autoridades sanitárias de 212 países.

Mas os peritos advertem que os dados reais são, seguramente, muito superiores.

Os Estados Unidos continuam a ser, de longe, a nação mais atingida com mais de 1 milhão e 300 mil casos de Covid-19.

Mas o México e a Rússia são os países onde a infeção cresce mais depressa, neste momento.

Portugal regista este sábado 1,126 mortes relacionadas com a covid-19, mais 12 do que na sexta-feira (1.114) e 27.406 infetados, mais 138 que na sexta-feira (27.268), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

Trata-se de uma redução no número de novos casos de infeção no pais. Em 24 horas foram registados mais 138 casos. O numero total subiu assim para 27.406, uma subida de apenas 0,5%, uma evoluçao que fica bem abaixo das registadas nos ultimos dias.

Mas o número de mortes continua a subir: em 24 horas a pandemia fez mais 12 vítimas mortais - um aumento de 1,1%.