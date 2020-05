"A maioria dos encarregados de educação não vai colocar as crianças na creche”

Segundo Luís Ribeiro, a maioria dos pais vai optar por não levar os filhos para as creches. O presidente da Associação de Profissionais de Educação de Infância diz que as regras para a reabertura são uma violência para as crianças e até violam os seus direitos.

Luís Ribeiro explica que há matérias inerentes ao funcionamento de uma creche que são impossíveis de alterar, como a partilha de brinquedos e a interação entre crianças.