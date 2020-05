Dia da Mãe no Brasil sem as habituais homenagens nos cemitérios

O fim de semana em que os brasileiros comemoram o Dia da Mãe foi marcado por homenagens e protestos no meio de uma pandemia que já matou mais de 11 mil pessoas naquele país.

O Congresso colocou a bandeira a meia haste, em luto pelos mais 10 mil brasileiros mortos pela Covid-19, enquanto um grupo de apoiantes de Bolsonaro saiu pelas ruas de Brasília até a porta do Palácio do Planalto para protestar contra as restrições.