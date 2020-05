Estados Unidos ultrapassam a barreira dos 80.000 mortos pela Covid-19

Os Estados Unidos ultrapassaram esta segunda-feira a barreira dos 80.000 mortos, por causa da pandemia, e são o país mais afetado pelo novo coronavírus, contando com mais de 1,3 milhões de pessoas contagiadas, segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins.

De acordo com as informações divulgadas pela Universidade Johns Hopkins, citadas pela agência espanhola Efe, há um total de 80.087 óbitos registados em território norte-americano desde o início da pandemia, número que é bastante superior às mortes declaradas no Reino Unido (32.140) e em Itália (30.739).

Nova Iorque é o estado norte-americano mais afetado pela pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), com 26.682 mortos e 337.055 casos de infeção confirmados, seguindo-se Nova Jersey (9.340 óbitos e 140.206 casos).

As informações divulgadas pela Universidade de Johns Hopkins, sediada em Baltimore, estado de Maryland, dão conta de que pelo menos 216.169 pessoas recuperaram da doença.

O primeiro caso de uma pessoa infetada com o novo coronavírus nos Estados Unidos da América foi confirmado em janeiro e propagou-se, entretanto, a todo o território norte-americano, apesar da implementação de restrições à circulação em alguns estados e de medidas de distanciamento social, assim como a proibição de viagens de e para a China ou a Europa, anunciadas pelo Presidente, Donald Trump.

A Casa Branca ordenou hoje a todos os funcionários que entram no edifício pela Ala Oeste para utilizarem máscaras constantemente, exceto quando estão sentados no próprio gabinete, medida que não se aplica ao chefe de Estado norte-americano ou ao vice-presidente, Mike Pence

Esta medida foi anunciada através de um documento, ao qual vários órgãos de comunicação social tiveram acesso, depois da confirmação, na semana passada, de duas pessoas contagiadas que pertencem ao círculo mais próximo de Trump: um assistente pessoal do Presidente e a porta-voz de Pence.

O gabinete de Trump - conhecido como a "Sala Oval" -, os gabinetes dos assessores do chefe de Estado norte-americano, várias salas para reuniões ou a sala onde decorrem as conferências de imprensa da Casa Branca estão situadas na Ala Oeste do edifício.

Os números nos Estados Unidos integram o balanço global, feito pela France-Presse, que dá conta de mais de 283.000 mortos e mais de 4,1 milhões de pessoas infetadas, em mais de 195 países e territórios. Quase 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.