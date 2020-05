Eventos desportivos retomados em junho no Reino Unido

O governo britânico confirmou esta segunda-feira que os eventos desportivos, incluindo a liga inglesa de futebol, deverão ser retomados a partir de 1 de junho, mas sem a presença de público nos recintos, devido à pandemia da covid-19.

O regresso dos campeonatos em junho faz parte da segunda etapa do plano de desconfinamento do Reino Unido, divulgado hoje, e as várias federações e organizações desportivas da região já foram informadas para se prepararem para retomar a atividade.

O futebol e todos as competições desportivas no Reino Unido foram suspensas em março, tal como em quase todo o mundo, devido à pandemia de covid-19.

O mesmo documento acrescenta que a presença de público nos estádios e nos pavilhões só será ponderada "significativamente mais tarde", tendo em conta a progressão na luta contra a pandemia.

O Reino Unido é o segundo país em todo o mundo, atrás do Estados Unidos, com mais mortos devido à covid-19 (31.855) e o terceiro com mais pessoas infetadas (mais de 219 mil).