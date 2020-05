Fábrica de processamento de peixe com 533 funcionários infetados no Gana

Um total de 533 funcionários de uma fábrica de processamento de peixe na cidade costeira de Tema, a 25 quilómetros da capital do Gana, Acra, foram infetados com o novo coronavírus no local de trabalho.



"Quantas mais pessoas testarmos mais pessoas darão positivo, e desta forma, teremos uma oportunidade para tratá-las e ajudá-las", disse o Presidente do Gana, Nana Akufo-Addo, ao anunciar o novo foco de infeção num país onde já morreram 22 pessoas com a Covid-19.



Depois de uma nova extensão das restrições, o Gana vai manter a proibição de reuniões públicas, conferências e festivas pelo menos até 31 de maio, mantendo fechadas as fronteiras e os centros educativos, lembra a agência de notícias espanhola Efe.



O número de mortos da Covid-19 em África subiu hoje para 2.290, com mais de 63 mil infetados em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.