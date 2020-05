Grupos religiosos minoritários reclamam falta de respostas do Governo

Vários grupos religiosos reclamam a mesma atenção do Governo, dada à Igreja Católica, para reabrir o culto no final deste mês. Há especificidades de cada culto que a DGS terá de acautelar na hora de definir as regras de contenção para a pandemia.

Joaquim Franco, Jornalista da SIC, esteve na Edição da Manhã, onde afirmou que o peso institucional também se mede pelo impacto social e mediático dos eventos, fazendo referência à reunião entre o Governo, a Igreja Católica e a Mesquita de Lisboa.

ESPECIAL CORONAVÍRUS