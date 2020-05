Messi doa meio milhão de euros para ajudar na luta contra a Covid-19

O futebolista Lionel Messi doou meio milhão de euros à campanha 'Juntos pela Saúde Argentina' para ajudar na compra de materiais de proteção destinados aos profissionais de saúde e de equipamentos para fazer face à pandemia da covid-19.

"Estamos muito agradecidos por este reconhecimento ao nosso trabalho, que nos permite manter o nosso compromisso com a saúde pública argentina", explicou Silvia Kassab, diretora executiva da Fundação Garrahan, responsável pela campanha, depois da doação da Fundação Messi.

O donativo de meio milhão de euros do avançado argentino do FC Barcelona possibilitou, numa primeira etapa, a entrega a diferentes instituições do país de oito respiradores, seis monitores multiparamétricos, 50 bombas de infusão e 13 computadores, repartidos entre hospitais de todo o país.