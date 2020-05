Número de óbitos diários por Covid-19 continua a descer em Espanha

O número de mortes diárias devido ao novo coronavírus diminuiu, em Espanha, nas últimas 24 horas: há 123 novas mortes, uma redução em comparação com os dados de domingo, quando foram registados 143 óbitos.

Até agora morreram 26.744 pessoas infetados com o vírus e mais de 137 mil pessoas recuperaram desde o início da crise.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, houve 373 novos casos positivos com a doença, um número menor do que no domingo, elevando para mais de 227 mil o total de infetados confirmados até esta segunda-feira pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do vírus.

Metade da população de Espanha beneficia a partir desta segunda-feira de mais um alívio das medidas muito rígidas de luta contra a pandemia de covid-19, numa altura em que continua a baixar o número diário de mortes.

A chamada "fase um" do plano de transição para a nova normalidade prevê, entre outras medidas, a abertura do pequeno comércio sem necessidade de marcação prévia, das esplanadas, desde que tenham até um máximo de 50% da sua ocupação, e a possibilidade de até 10 pessoas se poderem reunir.

No entanto, as duas regiões mais ricas e povoadas do país, Madrid e Barcelona, estão entre as zonas que se vão manter durante mais alguns dias na atual fase zero, em vigor desde há uma semana, quando foi autorizada a abertura parcial do pequeno comércio de rua, sempre por marcação prévia e acesso limitado.

As autoridades sanitárias consideram que estas zonas, que são as mais atingidas pela covid-19, vão ter de esperar mais alguns dias para preparar os respetivos sistemas de saúde para a próxima etapa do desconfinamento.

O levantamento das medidas em vigor desde meados de março que restringem a mobilidade dos cidadãos só deverá terminar no fim da fase três, prevista para os últimos dias de junho ou os primeiros de julho.

A pandemia do novo coronavírus já matou 280.693 pessoas e infetou mais de quatro milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP às 19:00 GMT deste domingo, com dados oficiais dos países.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, às 19:00 GMT (20:00 de Lisboa) de hoje, 4.070.660 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 195 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro passado, na província chinesa de Wuhan.

Contudo, a AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar. Entre esses casos, hoje pelo menos 1.354.100 são considerados curados.