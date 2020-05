O plano para a reabertura das praias na Europa

Já há entidades europeias a antecipar um verão como não se via há décadas, com os europeus a optarem pelo turismo de proximidade,

devido às restrições das viagens pela europa.

Distanciamento social, desinfeção sempre que possível e uso de máscaras nos espaços fechados ou com muita gente à volta da praia são algumas das medidas.

Na Croácia vai haver uma limitação do número de pessoas nas praias para assegurar o distanciamento e aos poucos começam a ser levantadas as restrições nas viagens para as ilhas, mas o Governo pede bom senso nas deslocações.

Em Espanha começa na próxima semana a segunda fase do desconfinamento com a abertura de piscinas municipais e de algumas praias.

O Governo francês previa a reabertura gradual das praias para o início de junho, mas foi anunciado que já a partir desta semana os municípios podem requisitar a abertura de praias. A decisão é tomada caso a caso e sempre pelo governo central.