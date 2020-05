Oceanário de Lisboa reabre portas com novas medidas de segurança

O Oceanário de Lisboa reabriu esta segunda-feira ao público, com exposições para "mergulhar" no oceano, mas com novas medidas de segurança devido à pandemia da covid-19, inclusive a redução do número de visitantes em simultâneo e uso obrigatório de máscara.

Após quase dois meses de encerramento ao público em consequência da situação de pandemia, o Oceanário de Lisboa reabre portas para receber todos os visitantes, "para ver e descobrir as maravilhas do oceano", com a implementação de novas medidas de segurança "em resposta às exigências que o contexto atual impõe" devido à covid-19.

"O uso de máscara é obrigatório durante a visita e será assegurado gratuitamente aos visitantes", indicou o Oceanário de Lisboa, em comunicado.

Entre as medidas implementadas destacam-se ainda a redução do número de visitantes em simultâneo, a realização de ações frequentes de higienização dos espaços, o reforço de dispensadores de gel desinfetante para uso dos visitantes e o pagamento de bilhetes exclusivamente por meios automáticos.

De acordo com o Oceanário de Lisboa, todas as exposições estão abertas e com medidas para assegurar o distanciamento necessário, permitindo que o público possa voltar a "mergulhar" no grande aquário central, visitar as "Florestas Submersas" e descobrir a magia da instalação "ONE - o mar como nunca o sentiu", que estreou no início deste ano.

Assumindo como prioridade o bem-estar e segurança de todos os visitantes, colaboradores e animais que mantém, o Oceanário de Lisboa pretende prosseguir a missão de "promover o conhecimento do oceano e contribuir para a sua conservação", referiu a instituição, em comunicado.

Inaugurado em 1998, na freguesia lisboeta do Parque das Nações, o Oceanário de Lisboa é um aquário público de referência mundial, recebendo "mais de um milhão de visitantes por ano".

Além das exposições abertas a todos os visitantes, o Oceanário desenvolve atividades educativas, colabora em projetos de investigação científica e de conservação da biodiversidade marinha que promovem o desenvolvimento sustentável do oceano.

Em conjunto com a Fundação Oceano Azul, o Oceanário de Lisboa tem a missão de promover o conhecimento do oceano, sensibilizando para a sua conservação através da alteração de comportamentos.