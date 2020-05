Visitas aos lares de idosos retomadas a partir de 18 de maio

Os lares de idosos vão poder voltar a ter visitas a partir do próximo dia 18 de maio. As visitas dos familiares dos utentes terão de ser agendadas e cumprir um conjunto de regras, segundo a Direção-Geral da Saúde.

As recomendações são para que as visitas aconteçam com marcação prévia e decorram num espaço próprio, de preferência no exterior da instituição, mantendo a distância de segurança entre os utentes e os familiares e as medidas de etiqueta respiratória e higienização das mãos.

Deverá ser utilizada máscara, preferencialmente cirúrgica.

As visitas não deverão exceder os 90 minutos.

As visitas devem respeitar um número máximo por dia e por utente, sendo, numa primeira fase, de um visitante por utente, uma vez por semana.

Para além disso, a instituição deve, sempre que possível, definir corredores e portas de circulação apenas para as visitas, diferentes dos de utentes e profissionais.

A orientação da DGS pode ser consultada aqui.