Campeonato austríaco regressa em junho

O campeonato austríaco de futebol, que foi suspenso em março devido à pandemia de Covid-19, poderá ser retomado em junho, com a realização de jogos à porta fechada, indicaram hoje o Governo e dirigentes da Liga de clubes.

"Tendo em consideração o calendário, se os treinos se iniciarem em 15 de maio, penso que poderemos retomar o campeonato na primeira semana de junho", afirmou o presidente da Bundesliga austríaca, Christian Ebenbauer, em conferência de imprensa.

Os clubes do principal escalão do futebol austríaco poderão regressar aos treinos sem limitações a partir de sexta-feira, depois de terem estado a trabalhar desde meados de abril com restrições.

A data precisa para o início da liga, que é liderada pelo LASK, quando faltam disputar 10 jornadas para a conclusão da época 2019/20, será conhecida nos próximos dias, enquanto a final da Taça da Áustria, entre o Salzburgo e o Lustenau, deverá ser disputada no fim de maio.