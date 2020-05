Covid-19: Aumento súbito de novos casos nas últimas 24 horas na Alemanha

Na Alemanha, teme-se que a reabertura da economia desencadeie uma nova vaga de infeções. Só nas últimas 24 horas, foram registados quase mil novos casos, um aumento de quase 580 em relaçao ao dia anterior.

Foi um dos primeiros países da Europa a aliviar as medidas de confinamento: as lojas começaram a reabrir há três semanas, seguindo-se os salões de beleza, locais de culto, escolas primárias e secundá rias. Esta segunda-feira, bares e ginásios também voltaram a funcionar em algumas cidades alemãs. No entanto, aumentam os receios e uma nova vaga de infeções.

Esta terça-feira - e pelo terceiro dia consecutivo - a taxa de contágio foi superior a 1, ou seja, cada infetado contagia uma pessoa.