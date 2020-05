Dezenas de pessoas esperam à porta do Hospital de Viseu

No Hospital de Viseu, com o retomar das consultas externas, dezenas de pessoas têm-se concentrado no parque de estacionamento, onde nem sempre são respeitados o distanciamento social e o uso de máscara.

A administração do hospital garante que os utentes não estão a respeitar os horários das consultas e que continuam a chegar antes da hora marcada.



A SIC falou com Luís Viegas, da Liga dos Amigos do Hospital de Viseu.