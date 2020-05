Escolas reabrem na segunda feira com novas medidas

Os diretores de escolas e agrupamentos dizem estar a fazer tudo para que o regresso decorra com a maior tranquilidade possível. A Fenprof considera que as novas regras não garantem as condições mínimas de confiança para a reabertura e insiste na necessidade fazer testes a toda a comunidade escolar para averiguar a infeção por Covid-19.

Já a Federação Nacional de Educação considera que os alunos conseguirão manter todas as normas de segurança recomendadas.