FPF reuniu Comité de Emergência

O Comité de Emergência da Federação Portuguesa de Futebol esteve reunido na segunda-feira, depois de jogadores da Primeira Liga de Futebol terem mostrado desagrado em relação às normas da Direção Geral da Saúde para o regresso da competição.

De acordo com o jornal Público, o Sindicato dos Jogadores promoveu também um encontro com os capitães das equipas para esclarecer dúvidas.

O principal motivo de discórdia é o ponto do Código de Conduta que declara que a Federação, a Liga, os clubes e os atletas assumem a responsabilidade pelo risco e pelas consequências de eventuais infeções durante treinos e competição.

