O “deserto escuro” do santuário de Fátima

A peregrinação a Fátima realiza-se pela primeira vez na história sem peregrinos no santuário. A pandemia do novo coronavírus obriga a que estejam no recinto menos de 100 pessoas para celebrar o 13 de Maio.

Num homilia feita perante um santuário vazio, o bispo de Leiria-Fátima, António Marto, constatou que os "autênticos mares de luz" parecem hoje "um deserto escuro".

A cerimónia decorreu com uma procissão de velas sem o "mar de luz" habitual no santuário, tendo sido colocadas 700 luminárias no chão do recinto.