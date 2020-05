Olhar sobre a Europa: porta-voz de Putin infetado com coronavírus

O porta-voz do Presidente russo, Vladimir Putin, está infetado com coronavírus e foi hospitalizado. É o segundo homem próximo de Putin a ficar infetado, depois do primeiro-ministro, Mikhail Mishustin, ter testado positivo no final de abril.

A Rússia é um dos países do mundo com maior número de infeções, tal como Espanha, onde se gere a reabertura da economia por fases.

Também o Reino Unido, que tem o número mais elevado de mortos da Europa, está em fase de desconfinamento e os próximos dias dirão qual a consequência da reabertura do país.