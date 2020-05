Reabertura da economia tem se ser feita com "precauções"

O Governo vai assinar esta manhã a declaração de compromisso para a retoma da economia com os parceiros sociais e a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), como o protocolo para a reabertura da restauração e hotelaria na próxima semana.

Na cerimónia, Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, garantiu que todas as medidas serão reavaliadas ao longo do tempo para assegurar que são tomadas as cautelas necessárias para conter os números da pandemia em Portugal.

ESPECIAL CORONAVÍRUS