Brasil é líder mundial de mortes de enfermeiros por Covid-19

No Dia Internacional do Enfermeiro, em várias cidades brasileiras prestou-se homenagem aos profissionais do setor vítimas da Covid-19.

Nas contas do Conselho Federal de Enfermagem, morreram 108 enfermeiros - número que coloca o Brasil no topo da lista dos países do mundo com mais vítimas no setor.

À falta de equipamentos de proteção nos hospitais e centros de saúde junta-se o facto de grande parte dos enfermeiros com mais de 60 anos continuar no ativo e em contacto direto com os pacientes.

Desde o inicio da pandemia, tornou-se mais nítida a importância do trabalho destes profissionais e os riscos que enfrentam no dia-a-dia.

O último balanço aponta para mais 881 vitimas mortais, o maior aumento diário até agora. Mas o governo diz que estas mortes ocorreram nos últimos 3 dias e só agora foram contabilizadas por causa de um atraso no sistema.