Futebolistas do Elche recusam treinar em protesto pela redução salarial

Os futebolistas do Elche recusaram esta quarta-feira treinar no estádio do clube da segunda divisão espanhola, como forma de protesto pela redução de salários, em consequência da crise económica motivada pela pandemia de covid-19.

Os atletas, que na terça-feira terão trabalhado normalmente, deveriam ter-se apresentado esta quarta-feira no recinto do clube, mas decidiram treinar em casa, para mostrar descontentamento pela redução dos rendimentos em 70%.

Os jogadores querem voltar a ganhar os salários completos, agora que estão de volta aos treinos e a liga deve reiniciar-se, em 12 de junho.

A diretora-geral do clube, Patrícia Rodriguez, manifestou-se "surpresa" com a decisão e revelou que quando os futebolistas começarem a trabalhar por períodos mais longos, na fase de treinos de conjunto e não como agora, individualmente, os termos financeiros serão ajustados.

O Elche é sexto na classificação entre 22 equipes na segunda divisão, quando a competição foi suspensa, após 31 jornadas devido à pandemia.

Espanha regista mais de 27 mil mortes por covid-19

Espanha é o quarto país do mundo com maior número de mortos devido à covid-19, com um total de 27.104, e mais de 228 mil casos de infeção confirmados.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede na Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 290 mil mortos e infetou mais de 4,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.