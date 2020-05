Hospital Santa Maria já tem testes rápidos para o novo coronavírus

O Hospital de Santa Maria já tem restes rápidos para detetar o novo coronavírus. À semelhança dos testes clássicos, estes também se fazem através de uma zaragatoa, mas a grande diferença é o tempo reduzido de espera pelo resultado.

Servem sobretudo para testar doentes com indicação para cirurgias urgentes, alguns exames do foro cardíaco e gástrico e para as grávidas em trabalho de parto.

Os testes de diagnostico rápido já estão a ser usados em alguns dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde e também do setor privado.