Os utentes dos lares voltam a receber visitas a partir da próxima segunda-feira.

Na freguesia de Pindo, em Penalva do Castelo, já estão definidas as regras para os idosos voltarem a ver a família. Mas a direção do lar diz que se as regras forem desrespeitadas as visita podem ser suspensas, porque primeiro está a segurança dos idosos.