Máscaras, distanciamento e medição de temperatura recomendados para filmagens

Planos de contingência, uso de máscaras, realização de isolamento profilático e medição de temperatura são algumas das medidas recomendadas para a produção de cinema e audiovisual em Portugal, em tempo de covid-19, hoje reveladas.

A Portugal Film Commission publicou hoje um guia com “orientações para filmar em Portugal”, tendo por base recomendações da Direção-Geral da Saúde, em matéria de regras de segurança, de distanciamento obrigatório e de higiene por causa do novo coronavírus.

De acordo com o documento, as empresas produtoras de cinema e audiovisual têm de criar, implementar e divulgar planos de contingência antes de cada projeto e “para imediata atuação caso exista suspeita ou se detete algum caso positivo de Covid-19”.

Às produtoras é recomendado que evitem filmar “cenas que impliquem um grande aglomerado de pessoas no mesmo local” e “que acarretem contacto físico direto e pessoal entre atores”.

Se tal não for possível, pela dimensão do projeto ou porque impliquem “contacto físico direto e pessoal” entre atores, ”é altamente recomendado que os atores intervenientes provem o seu estado de saúde”.

Segundo o guia, antes do início das rodagens, os atores devem demonstrar que cumpriram um período de 14 dias de isolamento ou que fizeram teste à covid-19.

No local das filmagens devem existir “termómetros ‘contactless’, através dos quais possa ser efetuada medição de temperatura, sem registo de quaisquer dados obtidos”.

É recomendada ainda a “separação das equipas técnicas" para que não estejam muitas pessoas no mesmo espaço, e colocação de máscara para todos, com exceção do momento em que os atores estão a filmar.

Os planos de contingência devem ser adaptados às características de cada projeto e devem ser partilhados “com as empresas fornecedoras de serviços que acedam ao local de filmagem”.

Há ainda protocolos específicos e detalhados, por exemplo, para as áreas de guarda-roupa e caracterização, indo ao pormenor de recomendações para o uso de batons e rímel: "Não podem ser reutilizados em pessoas diferentes, devendo ser privilegiados, sempre que possível, aplicadores descartáveis", lê-se.

“O departamento de guarda-roupa deve proceder à limpeza e higienização do seu equipamento, bem como do vestuário utilizado pelo elenco, de forma regular. (…) A roupa pessoal dos atores deve ser manuseada e colocada em sacos pelos próprios”, lê-se no documento.

Este guia é publicado no dia em que a Plural Entertainment e a estação de televisão TVI anunciaram que vão retomar, na segunda-feira, as gravações das novelas que foram interrompidas em março por causa da covid-19.

“Na semana que antecede o início das gravações serão efetuados testes de despistagem a todos os colaboradores da Plural", será medida a temperatura aos trabalhadores duas vezes por dia e no local estará “um profissional de saúde diariamente”, referem em comunicado.

Na semana passada, num pedido de esclarecimento ao Instituto do Cinema e Audiovisual sobre o retomar de atividade no setor do cinema e audiovisual, depois de dois meses paralisado, fonte do organismo disse à Lusa que as rodagens canceladas entre março e abril deveriam ser retomadas nos meses de verão, mas sujeitas a confirmação.

Segundo a mesma fonte, entre as produtoras subsistem ainda dúvidas sobre, por exemplo, como dar continuidade a produções que exijam viagens para locais fora de Portugal.

Portugal regista esta quarta-feira um total de 1.175 mortes relacionadas com a Covid-19, mais 12 do que na terça-feira, e 28.132 infetados (mais 219), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde (DGS).

Em comparação com os dados de terça-feira, em que se registavam 1.163 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus - 28.132 - os dados da DGS revelam que há mais 219 casos do que na terça-feira (27.679 ), representando uma subida de 0,8%.

Foi registado um ligeiro aumento do número de casos e vítimas mortais relativamente ao dia anterior. Foram ainda dados como recuperados 3.182 pacientes, um aumento de 169 face a terça-feira.

Mais de 4,2 milhões de infetados e 292 mil mortos em todo mundo

A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 292 mil pessoas e infetou mais de 4.272.880 em 195 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan, segundo um balanço da agência AFP, às 11:00 hoje, baseado em dados oficiais.

Entre esses casos, pelo menos 1.462.000 foram considerados curados.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada à covid-19 no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 82.389 óbitos em 1.370.016 casos. Pelo menos 230.287 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido com 32.692 mortes para 226.463 casos, Itália com 30.911 mortes (221.216 casos), Espanha com 27.104 mortes (228.691 casos) e França com 26.991 (178.225 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.926 casos (sete novos entre terça-feira e hoje), incluindo 4.633 mortes e 78.189 recuperações.

A Europa totalizou 159.737 mortes para 1.793.753 casos, Estados Unidos e Canadá 87.672 mortes (1.441.173 casos), América Latina e Caraíbas 23.091 mortes (402.804 casos), Ásia 11.184 mortes (316.088 casos), Médio Oriente 7.787 mortes (241.232 casos), África 2.403 mortes (69.515 casos) e Oceânia 126 mortes (8.316 casos).