Movimento pelos Profissionais de Palco propõe subsídio mensal para profissionais do espetáculo

O ator Ruy de Carvalho está de quarentena voluntária, depois de ter estado com uma pessoa infetada, e não foi ao encontro com o Presidente da República que recebeu o Movimento pelos Profissionais de Palco, ao qual o ator pertence.

Coube à filha, produtora ser a porta-voz de um setor em pausa forçada e pedir ao presidente da República para interceder junto do Governo. Numa área marcada pela intermitência, um subsídio mensal para os profissionais é uma das propostas.

O Governo reforçou a Linha de Apoio de Emergência ao Setor das Artes com mais 700 mil euros e vai apoiar 311 projetos dos 1025 que se candidataram.

Com a cultura paralizada desde o início de março e com muitos profissionais independentes, a tutela garante o cumprimento dos compromissos com os teatros nacionais, mas o mesmo não se passa com muitos espetáculos contratados por autaquias e cancelados devido à pandemia.