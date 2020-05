A Liga de clubes anunciou que o campeonato regressa no dia 4 de junho, depois de ser suspenso em março devido à pandemia do novo coronavírus.

O Santa Clara vai jogar na Cidade do Futebol e o Famalicão no Estádio de Barcelos. Mas a 22 dias do regresso do campeonato, são várias as equipas que ainda não sabem onde vão jogar.