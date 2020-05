ARCOlisboa abre em edição online a 20 de maio com obras de arte e conversas

A ARCOlisboa - Feira Internacional de Arte Contemporânea vai ter uma edição online, a partir de 20 de maio, com a exibição de obras de várias galerias e conversas entre profissionais, anunciou hoje a organização.

A edição deste ano da ARCOlisboa, que se devia realizar no corrente mês de maio, foi cancelada pelos organizadores devido à pandemia da covid-19, tendo a nova data sido já marcada para 13 a 16 de maio 2021, como anunciou a organização em abril último.

No entanto, a Feira Internacional de Madrid (IFEMA), que organiza a iniciativa com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), decidiu promover um acontecimento 'online', que, entre 20 de maio e 14 de junho, vai estar disponível no 'site' arcolisboa.com, em parceria com a plataforma artsy.net.

De acordo com a organização, serão apresentadas e comercializadas obras das galerias selecionadas pelo comité organizador da feira e pelos comissários das secções Opening e África em Foco.

O programa geral de galerias conta com a participação de referências no mercado português, como Cristina Guerra Contemporary Art, Filomena Soares, Pedro Cera e Vera Cortês, além de galerias emergentes como a Balcony, Bruno Múrias, Madragoa ou Nuno Centeno.

Entre as participantes espanholas estarão Elba Benítez, Elvira González, Heinrich Ehrhardt, Helga de Alvear ou Juana de Aizpuru, e entre outras estrangeiras, a Balice Hertling(Paris), GeorgKargl (Viena), Greengrassi (Londres), Marcelo Guarnieri (São Paulo) ou Sokyo (Quioto).

A secção Opening, organizada pela primeira vez pela instituição independente KunsthalleLissabon, é composta por uma seleção de galerias estreantes na feira e, tal como na edição de 2019, a curadora Paula Nascimento será responsável pela seleção das galerias do programa África em Foco.

Através da plataforma artsy.net, associada ao 'site' da feira, os colecionadores de arte contemporânea vão poder explorar a seleção de obras que cada galeria participante preparou para este projeto digital.

Nesta seção, será dado destaque às escolhas de um grupo de curadores e colecionadores convidados para a "Curators and Collectors Pick", entre os quais se encontram os curadores Luiza Teixeira de Freitas, Bruno Leitão e João Laia.

O Fórum da ARCOlisboa contará com uma média de três conversas semanais transmitidas em direto, que incluem a participação de artistas como Nadia Belerique e Diana Policarpo, em conversas dirigidas pelos comissários João Mourão e Luís Silva /Kunsthalle Lissabon, Paula Nascimento e Filipa Oliveira.

Os curadores João Ribas e Miguel Mesquita irão, por sua vez, vão analisar as instituições portuguesas e a realidade da arte contemporânea em Portugal, enquanto o curador brasileiro Tiago de Abreu Pinto apresentará uma nova perspetiva de diálogo com colecionadores portugueses, que conta com a participação, entre outros, dos colecionadores de arte Armando Cabral e António Cachola.

Este programa contará ainda com a colaboração da vereadora da Cultura da CML, Catarina Vaz Pinto, e de Tobi Maier, diretor das Galerias Municipais da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), e será completado com conversas sobre publicações de arte contemporânea, dirigidas pela ArtsLibris.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 1184 mortes e 28.319 casos de covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.175 para 1.184, mais 9 - uma subida de 0,8% -, enquanto o número de infetados aumentou de 28.132 para 28.319, mais 187, o que representa um aumento de 0,7%.

O número de casos recuperados subiu de 3.182 para 3.198, mais 16 do que no dia anterior.

Há 680 doentes internados, 108 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.

A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 297.259 pessoas e infetou mais de mais de 4.362.090 pessoas em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan, segundo um balanço da agência AFP, às 11:00 hoje, baseado em dados oficiais.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada à covid-19 no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 84.136 óbitos em 1.390.764 casos. Pelo menos 243.430 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido, com 33.186 mortes por 229.705 casos, Itália com 31.106 mortes (222.104 casos), Espanha com 27.321 mortes (229.540 casos) e França com 27.074 mortes (178.060 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.929 casos (três novos entre quarta-feira e hoje), incluindo 4.633 mortes e 78.195 recuperações.

A Europa totaliza 161.406 mortes para 1.815.627 casos, Estados Unidos e Canadá 89.545 mortes (1.463.042 casos), América Latina e Caraíbas 24.355 mortes (426.321 casos), Ásia 11.449 mortes (327.360 casos), no Médio Oriente 7.888 mortes (248.664 casos), África 2.490 mortes (72.746 casos) e Oceânia 126 mortes (8.330 casos).

Europa regista mais de metade das mortes por Covid-19 a nível mundial

