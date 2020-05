Covid-19: Zona Norte com risco de tramissão mais baixo do país

Os dados dos últimos cinco dias indicam que, nesta altura, o Norte é a zona com o risco de transmissão mais baixo: 0,91.

E de acordo com os dados provisórios, o desconfinamento gradual que começou no início do mês não provocou grandes alterações no controlo da pandemia.

A segunda fase do desconfinamento arranca na próxima segunda-feira com a abertura dos restaurantes, mas os resultados desta primeira fase só serão conhecidos daqui a 15 dias.