Cristãos e muçulmanos unem-se hoje em oração pelo fim da pandemia, apelam o Papa Francisco e o grande imã do Cairo Ahmed al-Tayeb.

É também o resultado da histórica declaração assinada em Abu Dhabi, em fevereiro de 2019, na qual cristãos católicos e muçulmanos sunitas condenam a intolerância religiosa e apelam à convivência.

Da iniciativa nasceu o alto comité da fraternidade humana, que, no cenário da pandemia, lança as religiões no combate à ameaça global.