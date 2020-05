EUA registam 2,98 milhões de novos inscritos no desemprego

Os Estados Unidos registaram mais de 2,98 milhões novos pedidos de subsídio de desemprego na semana passada, com os efeitos da pandemia de covid-19 a continuarem no mercado laboral, indicou esta quinta-feira o Departamento do Trabalho.

O número apurado diz respeito à semana que terminou em 9 de maio e ficou acima do previsto pelos analistas (2,475 milhões). No entanto, o número de novos inscritos no desemprego desceu em relação à semana anterior quando foram registados 3,171 milhões (dados revistos ligeiramente em alta).

No total, desde que a economia parou quase por completo a partir de meados de março, devido às medidas de confinamento para travar a pandemia no país, perto de 36,5 milhões de pessoas ficaram no desemprego.

Durante o mês de abril, o primeiro a refletir a dimensão da crise no mercado laboral, perderam-se 20,5 milhões de empregos, o que nunca tinha acontecido em tão pouco tempo.

A taxa de desemprego subiu para 14,7% quando em fevereiro, antes da propagação do vírus nos Estados Unidos, estava em 3,5%, o nível mais baixo em 50 anos.

