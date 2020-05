Governo mantém proibição de voar para Itália e Espanha 

Até 15 de junho, mantêm-se as regras que transformaram os aeroportos portugueses em parques de estacionamento aéreo.

As viagens de avião de e para Portugal só serão permitidas dentro da União Europeia, com as portas aéreas fechadas em Espanha e Itália. Os voos para o resto do mundo continuam em regra suprimidos mantendo-se as exceções já previstas.