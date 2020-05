Médicos e técnicos portugueses partem para São Tomé para ajudar no combate à Covid-19

Um avião parte esta sexta-feira de Lisboa para São Tomé com 20 toneladas de material médico.

O material vai permitir a realização de testes no país. Até agora, os testes eram realizados no estrangeiro.

No voo, segue também uma equipa de médicos e técnicos portugueses que irão dar apoio no combate à Covid-19 no país, onde foram confirmados mais de 200 casos e sete vítimas mortais.